На Харківщині пролунав вибух, оголошено небезпеку через балістику
Близько 15:42 4 січня на Харківщині пролунав вибух. Одразу перед ним дали сигнал повітряної тривоги.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
А місцеві моніторингові канали – про запуск ракети з Бєлгородської області та загрозу Чугуєву. Офіційних даних про “приліт” поки що немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 15:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:42 4 січня на Харківщині пролунав вибух. Одразу перед ним дали сигнал повітряної тривоги".