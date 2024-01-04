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На Харківщині пролунав вибух, оголошено небезпеку через балістику

Події 15:49   04.01.2024
Оксана Горун
На Харківщині пролунав вибух, оголошено небезпеку через балістику

Близько 15:42 4 січня на Харківщині пролунав вибух. Одразу перед ним дали сигнал повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

А місцеві моніторингові канали – про запуск ракети з Бєлгородської області та загрозу Чугуєву. Офіційних даних про “приліт” поки що немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 15:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:42 4 січня на Харківщині пролунав вибух. Одразу перед ним дали сигнал повітряної тривоги".