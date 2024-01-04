На Харківщині пролунав вибух, оголошено небезпеку через балістику

Близько 15:42 4 січня на Харківщині пролунав вибух. Одразу перед ним дали сигнал повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

А місцеві моніторингові канали – про запуск ракети з Бєлгородської області та загрозу Чугуєву. Офіційних даних про “приліт” поки що немає.