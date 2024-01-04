У Харків після ударів приїхали керівниця групи МКС та Генпрокурор (відео)

На місцях ракетних ударів РФ побували Генпрокурор України Андрій Костін та керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Міжнародного кримінального суду (МКС) Бренда Голліс.

Костін та Голліс побували біля зруйнованих будинків у центрі Харкова, готелю “Kharkiv Palace”, а також у селі Гроза на Харківщині. Подробиці про візит повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора України.

“Лише з 23 грудня зс рф здійснили 29 ракетних обстрілів Харкова та 4 напади БпЛА. Загинуло 5 осіб. 99 поранено, у тому числі 8 неповнолітніх”, – навели дані прокурори.

На цей час на Харківщині розслідують понад 21 тисячу російських воєнних злочинів.

“Майже 15 тисяч пов’язані з нападами на цивільні об’єкти, в основному житлові будинки. Інші – вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури тощо”, – перерахували в Офісі Генпрокурора.

Сам Костін під час візиту заявив, що Генпрокуратура співпрацює з МКС у питанні розслідування вбивств цивільного населення.