У Харків після ударів приїхали керівниця групи МКС та Генпрокурор (відео)
На місцях ракетних ударів РФ побували Генпрокурор України Андрій Костін та керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Міжнародного кримінального суду (МКС) Бренда Голліс.
Костін та Голліс побували біля зруйнованих будинків у центрі Харкова, готелю “Kharkiv Palace”, а також у селі Гроза на Харківщині. Подробиці про візит повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора України.
“Лише з 23 грудня зс рф здійснили 29 ракетних обстрілів Харкова та 4 напади БпЛА. Загинуло 5 осіб. 99 поранено, у тому числі 8 неповнолітніх”, – навели дані прокурори.
На цей час на Харківщині розслідують понад 21 тисячу російських воєнних злочинів.
“Майже 15 тисяч пов’язані з нападами на цивільні об’єкти, в основному житлові будинки. Інші – вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури тощо”, – перерахували в Офісі Генпрокурора.
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Сам Костін під час візиту заявив, що Генпрокуратура співпрацює з МКС у питанні розслідування вбивств цивільного населення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генпрокурор, костин, МУС, новини Харкова, ракетные удары;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 15:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місцях ракетних ударів РФ побували Генпрокурор України Андрій Костін та керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Міжнародного кримінального суду (МКС) Бренда Голліс".