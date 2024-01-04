Live
  • Чт 04.01.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 38.12
  • EUR 41.61

У Харків після ударів приїхали керівниця групи МКС та Генпрокурор (відео)

Суспільство 15:39   04.01.2024
Оксана Горун
У Харків після ударів приїхали керівниця групи МКС та Генпрокурор (відео)

На місцях ракетних ударів РФ побували Генпрокурор України Андрій Костін та керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Міжнародного кримінального суду (МКС) Бренда Голліс.

Костін та Голліс побували біля зруйнованих будинків у центрі Харкова, готелю “Kharkiv Palace”, а також у селі Гроза на Харківщині. Подробиці про візит повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора України.

“Лише з 23 грудня зс рф здійснили 29 ракетних обстрілів Харкова та 4 напади БпЛА. Загинуло 5 осіб. 99 поранено, у тому числі 8 неповнолітніх”, – навели дані прокурори.

На цей час на Харківщині розслідують понад 21 тисячу російських воєнних злочинів.

Костін та Бренда Холліс у Харкові 3

“Майже 15 тисяч пов’язані з нападами на цивільні об’єкти, в основному житлові будинки. Інші – вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури тощо”, – перерахували в Офісі Генпрокурора.

Читайте також: Росіяни вбили у Харкові заслужену артистку, яка навчалася в Дагестані

Костін та Бренда Холліс у Харкові

Сам Костін під час візиту заявив, що Генпрокуратура співпрацює з МКС у питанні розслідування вбивств цивільного населення.

Костін та Бренда Холліс у Харкові 4

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині за добу знищили три ворожі комплекси “Муром-М”
На Харківщині за добу знищили три ворожі комплекси “Муром-М”
04.01.2024, 16:21
Росіяни наносять удари по Харкову з Белгорода із С-300 – Мельник
Росіяни наносять удари по Харкову з Белгорода із С-300 – Мельник
03.01.2024, 22:50
На Харківщині пролунав вибух, оголошено небезпеку через балістику
На Харківщині пролунав вибух, оголошено небезпеку через балістику
04.01.2024, 15:49
У Харків після ударів приїхали керівниця групи МКС та Генпрокурор (відео)
У Харків після ударів приїхали керівниця групи МКС та Генпрокурор (відео)
04.01.2024, 15:39
Ні їжі, ні БК, але ви тримаєтеся: на Харківщині командир з РФ здався в полон
Ні їжі, ні БК, але ви тримаєтеся: на Харківщині командир з РФ здався в полон
04.01.2024, 14:57
Сильні морози та снігопад на Харківщині прогнозують синоптики
Сильні морози та снігопад на Харківщині прогнозують синоптики
04.01.2024, 14:27

Новини за темою:

22:51
Генпрокурор повідомив про вбитих та поранених на Харківщині за рік війни
16:17
У Харкові арештували майно підприємства росіян на 14 млн грн
17:26
На місці масового поховання в Ізюмі ексгумували вже понад 90 тіл

Ви читали новину: «У Харків після ударів приїхали керівниця групи МКС та Генпрокурор (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 15:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місцях ракетних ударів РФ побували Генпрокурор України Андрій Костін та керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Міжнародного кримінального суду (МКС) Бренда Голліс".