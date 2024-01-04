В Харьков после ударов приехали глава группы МУС и Генпрокурор (видео)
На местах ракетных ударов РФ побывали Генпрокурор Украины Андрей Костин и руководитель расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине, от Международного уголовного суда (МУС) Бренда Холлис.
Костин и Холлис побывали у разрушенных домов в центре Харькова, отеля «Kharkiv Palace», а также в селе Гроза на Харьковщине. Подробности о визите сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.
«Лишь с 23 декабря из рф осуществили 29 ракетных обстрелов Харькова и 4 нападения БпЛА. Погибли 5 человек. 99 ранены, в том числе восемь несовершеннолетних», — привели данные прокуроры.
На данный момент на Харьковщине расследуют более 21 тысячи российских военных преступлений.
«Почти 15 тысяч связаны с нападениями на гражданские объекты, в основном жилые дома. Остальные – убийства, незаконное лишение свободы, пытки и т.д.», — перечислили в Офисе Генпрокурора.
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Сам Костин во время визита заявил, что Генпрокуратура плотно сотрудничает с МУС в вопросе расследования убийств гражданского населения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генпрокурор, костин, МУС, новости Харькова, ракетные удары;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 15:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На местах ракетных ударов РФ побывали Генпрокурор Украины Андрей Костин и руководитель расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине, от Международного уголовного суда (МУС) Бренда Холлис".