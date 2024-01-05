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Все без изменений, все достаточно тяжело — глава Купянского района Харьковщины

Происшествия 08:58   05.01.2024
Елена Нагорная
Все без изменений, все достаточно тяжело — глава Купянского района Харьковщины

Ситуация в Купянском районе Харьковщины остается напряженной. Однако в течение последних нескольких дней уменьшилось количество вражеских штурмовых действий в направлении села Синьковка, сообщил в эфире телемарафона начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

При этом он констатировал, что враг не прекратил штурмы — как в направлении Синьковки, так и Петропавловки и других населенных пунктов Петропавловской и Куриловской громад.

«Они находятся под постоянными обстрелами. Так же на этой неделе у нас были под обстрелами населенные пункты Двуречанской громады, у линии границы. В целом, если оценивать ситуацию, она остается без изменений. Враг активно применяет все виды вооружений, управляемые авиабомбы, которые летят в основном по позициям ВСУ, но иногда попадают и в населенные пункты Куриловской, Петропавловской или Купянской громады. Все без изменений, все достаточно тяжело, но ВСУ держат свои позиции, остаются на своих местах, несмотря на всю тяжесть этой ситуации», — рассказал Канашевич.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 08:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянском районе Харьковщины остается напряженной. Однако в течение последних нескольких дней уменьшилось количество вражеских штурмовых действий в направлении села Синьковка, сообщил в эфире телемарафона начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.".