Усе без змін, усе достатньо важко – очільник Куп’янського району Харківщини
Ситуація у Куп’янському районі Харківщини залишається напруженою. Проте протягом останніх кількох днів поменшало ворожих штурмових дій у напрямку села Синьківка, повідомив в етері телемарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
При цьому він констатував, що ворог не припинив штурми – як у напрямку Синьківки, так і Петропавлівки та інших населених пунктів Петропавлівської та Курилівської громад.
“Вони знаходяться під постійними обстрілами. Так само цього тижня у нас були під обстрілами населені пункти Дворічанської громади, що розташовані біля лінії кордону. У цілому, якщо оцінювати ситуацію, вона залишається без змін. Ворог активно застосовує всі види озброєнь, керовані авіабомби, який летять здебільшого по позиціях ЗСУ, але іноді влучають і в населені пункти Курилівської, Петропавлівської або Куп’янської громади. Усе без змін, все достатньо важко, але ЗСУ тримають свої позиції, залишаються на своїх місцях, попри всю важкість цієї ситуації”, – розповів Канашевич.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 08:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація у Куп’янському районі Харківщини залишається напруженою. Проте протягом останніх кількох днів поменшало ворожих штурмових дій у напрямку села Синьківка, повідомив в етері телемарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.".