Про просування військ РФ на Лимано-Куп’янському напрямку повідомляє ISW
На Лимано-Куп’янському напрямку війська РФ нещодавно просунулися на схід від села Терни Лиманської громади Донецької області.
Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри, опубліковані 4 січня.
Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на Куп’янському напрямку на схід від Петропавлівки, в районі Синьківки, Іванівки та Кармазинівки, а також на Лиманському напрямку поблизу села Терни, Торського, Діброви та Серебрянського лісництва.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, лимано-купянское направление, терны, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 08:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку війська РФ нещодавно просунулися на схід від села Терни Лиманської громади Донецької області.".