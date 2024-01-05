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Про просування військ РФ на Лимано-Куп’янському напрямку повідомляє ISW

Суспільство 08:13   05.01.2024
Олена Нагорна
Про просування військ РФ на Лимано-Куп’янському напрямку повідомляє ISW

На Лимано-Куп’янському напрямку війська РФ нещодавно просунулися на схід від села Терни Лиманської громади Донецької області.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри, опубліковані 4 січня.

Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на Куп’янському напрямку на схід від Петропавлівки, в районі Синьківки, Іванівки та Кармазинівки, а також на Лиманському напрямку поблизу села Терни, Торського, Діброви та Серебрянського лісництва.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 08:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку війська РФ нещодавно просунулися на схід від села Терни Лиманської громади Донецької області.".