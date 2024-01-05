Ворог чотири рази намагався атакувати на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ
Чотири атаки окупантів відбили українські захисники біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону у Бєлгородській області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 07:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири атаки окупантів відбили українські захисники біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".