Ворог чотири рази намагався атакувати на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ

Чотири атаки окупантів відбили українські захисники біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону у Бєлгородській області.