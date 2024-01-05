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Враг четыре раза пытался атаковать на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Происшествия 07:18   05.01.2024
Елена Нагорная
Враг четыре раза пытался атаковать на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Четыре атаки оккупантов отбили украинские защитники возле Синьковки и к востоку от Петропавловки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.


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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 07:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки оккупантов отбили украинские защитники возле Синьковки и к востоку от Петропавловки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".