Враг четыре раза пытался атаковать на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Четыре атаки оккупантов отбили украинские защитники возле Синьковки и к востоку от Петропавловки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.