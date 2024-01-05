Враг четыре раза пытался атаковать на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ
Четыре атаки оккупантов отбили украинские защитники возле Синьковки и к востоку от Петропавловки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, обстрелы, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 07:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки оккупантов отбили украинские защитники возле Синьковки и к востоку от Петропавловки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".