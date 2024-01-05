О продвижении войск РФ на Лимано-Купянском направлении сообщает ISW
На Лимано-Купянском направлении войска РФ недавно продвинулись восточнее села Терны Лиманской громады Донецкой области.
Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 4 января.
Российские и украинские источники сообщали, что позиционные бои продолжались на Купянском направлении восточнее Петропавловки, в районе Синьковки, Ивановки и Кармазиновки, а также на Лиманском направлении вблизи села Терны, Торского, Дибровы и Серебрянского лесничества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, лимано-купянское направление, терны, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 08:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском направлении войска РФ недавно продвинулись восточнее села Терны Лиманской громады Донецкой области.".