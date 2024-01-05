О продвижении войск РФ на Лимано-Купянском направлении сообщает ISW

На Лимано-Купянском направлении войска РФ недавно продвинулись восточнее села Терны Лиманской громады Донецкой области.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 4 января.

Российские и украинские источники сообщали, что позиционные бои продолжались на Купянском направлении восточнее Петропавловки, в районе Синьковки, Ивановки и Кармазиновки, а также на Лиманском направлении вблизи села Терны, Торского, Дибровы и Серебрянского лесничества.