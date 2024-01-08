Армия РФ нанесла удары по Харькову и Змиеву, люди под завалами — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о минимум четырех «прилетах» в Харькове. Также под ракетной атакой была область.

«Оккупанты нанесли минимум четыре удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. На эту минуту – без пострадавших. Информация обновляется. В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека», — написал Синегубов в telegram.

Синегубов сообщил, что на всех местах вражеских ударов работают экстренные службы.

Напомним, тревога звучит в Харькове с 05:46. Около 7:00 жителей региона предупредили о пусках вражеских ракет. Первые взрывы прогремели за городом. В Харькове серия взрывов прозвучала с 7:07.