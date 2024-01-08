Армия РФ нанесла удары по Харькову и Змиеву, люди под завалами — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о минимум четырех «прилетах» в Харькове. Также под ракетной атакой была область.
«Оккупанты нанесли минимум четыре удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. На эту минуту – без пострадавших. Информация обновляется. В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека», — написал Синегубов в telegram.
Синегубов сообщил, что на всех местах вражеских ударов работают экстренные службы.
Напомним, тревога звучит в Харькове с 05:46. Около 7:00 жителей региона предупредили о пусках вражеских ракет. Первые взрывы прогремели за городом. В Харькове серия взрывов прозвучала с 7:07.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Змиев, новости Харькова, ракетные удары, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 07:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о минимум четырех «прилетах» в Харькове. Также под ракетной атакой была область".