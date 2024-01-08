Армія РФ завдала ударів по Харкову та Змієву, люди під завалами — Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про мінімум чотири “прильоти” в Харкові. Також під ракетною атакою була область.

“Окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. На цю хвилину – без постраждалих. Інформація оновлюється. У м. Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Синєгубов повідомив, що на всіх місцях ворожих ударів працюють екстрені служби.

Нагадаємо, тривога звучить у Харкові з 05:46. Близько 7:00 мешканців регіону попередили про пуски ворожих ракет. Перші вибухи пролунали за містом. У Харкові серія вибухів пролунала із 7:07.