Масштабный пожар и разрушения: ГСЧС о последствиях ударов РФ по Харьковщине
Вечером армия РФ осуществила массированные обстрелы гражданской инфраструктуры в Купянском и Чугуевском районах, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В пгт Великий Бурлук Купянского района в результате попадания боеприпасов произошли значительные повреждения складских зданий и лечебного учреждения. В одном из складских помещений местного агропредприятия произошел масштабный пожар на площади около 1200 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
С огнем боролись три единицы пожарной техники.
Также удар пришелся по заведению социальной инфраструктуры Волчанска. Там также произошел пожар — на площади около 150 квадратных метров.
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«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, разрушения, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 06:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером армия РФ осуществила массированные обстрелы гражданской инфраструктуры в Купянском и Чугуевском районах, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".