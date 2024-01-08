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Масштабный пожар и разрушения: ГСЧС о последствиях ударов РФ по Харьковщине

Происшествия 06:59   08.01.2024
Оксана Горун
Масштабный пожар и разрушения: ГСЧС о последствиях ударов РФ по Харьковщине

Вечером армия РФ осуществила массированные обстрелы гражданской инфраструктуры в Купянском и Чугуевском районах, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В пгт Великий Бурлук Купянского района в результате попадания боеприпасов произошли значительные повреждения складских зданий и лечебного учреждения. В одном из складских помещений местного агропредприятия произошел масштабный пожар на площади около 1200 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

С огнем боролись три единицы пожарной техники.

Последствия обстрела Харьковщины 7 января 2024 4

Также удар пришелся по заведению социальной инфраструктуры Волчанска. Там также произошел пожар — на площади около 150 квадратных метров.

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Последствия обстрела Харьковщины 7 января 2024

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 06:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером армия РФ осуществила массированные обстрелы гражданской инфраструктуры в Купянском и Чугуевском районах, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".