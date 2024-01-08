Масштабна пожежа та руйнування: ДСНС про наслідки ударів РФ по Харківщині
Увечері армія РФ здійснила масований обстріл цивільної інфраструктури в Куп’янському та Чугуївському районах, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
“У смт Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок влучання боєприпасів сталися значні пошкодження складських будівель та лікувального закладу. В одному зі складських приміщень місцевого агропідприємства сталася масштабна пожежа на площі пожежі близько 1200 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
З вогнем боролися три одиниці пожежної техніки.
Також удар припав до закладу соціальної інфраструктури Вовчанська. Там також сталася пожежа – на площі близько 150 квадратних метрів.
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“За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 06:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері армія РФ здійснила масований обстріл цивільної інфраструктури в Куп’янському та Чугуївському районах, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області".