Масштабна пожежа та руйнування: ДСНС про наслідки ударів РФ по Харківщині

Увечері армія РФ здійснила масований обстріл цивільної інфраструктури в Куп’янському та Чугуївському районах, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“У смт Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок влучання боєприпасів сталися значні пошкодження складських будівель та лікувального закладу. В одному зі складських приміщень місцевого агропідприємства сталася масштабна пожежа на площі пожежі близько 1200 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

З вогнем боролися три одиниці пожежної техніки.

Також удар припав до закладу соціальної інфраструктури Вовчанська. Там також сталася пожежа – на площі близько 150 квадратних метрів.

“За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.