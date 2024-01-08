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Терехов о последствиях ракетного удара: есть раненая, возник пожар

Происшествия 08:07   08.01.2024
Оксана Горун
Терехов о последствиях ракетного удара: есть раненая, возник пожар

Россияне утром ударили по промышленным объектам в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Этим утром враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и сейчас одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики», — написал Терехов в telegram.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о том, что под ракетным ударом также был Змиев. Там «прилет» в частный дом, есть двое раненых и два человека под завалами.

Напомним, тревога звучит в Харькове с 05:46. Около 7:00 жителей региона предупредили о пусках вражеских ракет. Первые взрывы прогремели за городом. В Харькове серия взрывов прозвучала с 7:07.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне утром ударили по промышленным объектам в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов".