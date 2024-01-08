Терехов про наслідки ракетного удару: є поранена, виникла пожежа

Росіяни вранці вдарили по промислових об’єктах у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Цього ранку ворог бив по промислових обʼєктах міста. Є пожежа та на цей час одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики”, – написав Терехов у телеграмі.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про те, що під ракетним ударом також був Зміїв. Там “приліт” у приватний будинок, є двоє поранених та дві людини під завалами.

Нагадаємо, тривога звучить у Харкові з 05:46. Близько 7:00 мешканців регіону попередили про пуски ворожих ракет. Перші вибухи пролунали за містом. У Харкові серія вибухів пролунала із 7:07.