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Терехов про наслідки ракетного удару: є поранена, виникла пожежа

Події 08:07   08.01.2024
Оксана Горун
Терехов про наслідки ракетного удару: є поранена, виникла пожежа

Росіяни вранці вдарили по промислових об’єктах у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Цього ранку ворог бив по промислових обʼєктах міста. Є пожежа та на цей час одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики”, – написав Терехов у телеграмі.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про те, що під ракетним ударом також був Зміїв. Там “приліт” у приватний будинок, є двоє поранених та дві людини під завалами.

Нагадаємо,  тривога звучить у Харкові з 05:46. Близько 7:00 мешканців регіону попередили про пуски ворожих ракет. Перші вибухи пролунали за містом. У Харкові серія вибухів пролунала із 7:07.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 08:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вранці вдарили по промислових об’єктах у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов".