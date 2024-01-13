Обстрел Золочева на Харьковщине: воронки и разбитые частные дома (фото)
Фото: Заря-news
Пять частных домов повреждены в поселке Золочев Харьковской области в результате артиллерийского обстрела в 2:30 13 января.
Об этом сообщает Заря-news со ссылкой на начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
Жертв нет.
Фото: Заря-news
Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в 2:20 13 января по Золочеву ударили КАБами — в результате повреждены частные дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, коваленко, обстрел, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 09:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять частных домов повреждены в поселке Золочев Харьковской области в результате артиллерийского обстрела в 2:30 13 января.".