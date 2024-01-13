Обстрел Золочева на Харьковщине: воронки и разбитые частные дома (фото)

Пять частных домов повреждены в поселке Золочев Харьковской области в результате артиллерийского обстрела в 2:30 13 января.

Об этом сообщает Заря-news со ссылкой на начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

Жертв нет.



Фото: Заря-news

Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в 2:20 13 января по Золочеву ударили КАБами — в результате повреждены частные дома.