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Обстріл Золочева на Харківщині: воронки та розбиті приватні будинки (фото)

Події 09:53   13.01.2024
Олена Нагорна
Обстріл Золочева на Харківщині: воронки та розбиті приватні будинки (фото)

П’ять приватних будинків пошкоджені у селищі Золочів Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу о 2:30 13 січня.

Про це повідомляє Зоря-news з посиланням на начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Жертв немає.


Фото: Зоря-news

Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 2:20 13 січня по Золочеву вдарили КАБами – у результаті пошкоджені приватні будинки.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 09:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять приватних будинків пошкоджені у селищі Золочів Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу о 2:30 13 січня.".