Обстріл Золочева на Харківщині: воронки та розбиті приватні будинки (фото)
П’ять приватних будинків пошкоджені у селищі Золочів Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу о 2:30 13 січня.
Про це повідомляє Зоря-news з посиланням на начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
Жертв немає.
Фото: Зоря-news
Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 2:20 13 січня по Золочеву вдарили КАБами – у результаті пошкоджені приватні будинки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, коваленко, обстріл, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 09:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять приватних будинків пошкоджені у селищі Золочів Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу о 2:30 13 січня.".