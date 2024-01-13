Обстріл Золочева на Харківщині: воронки та розбиті приватні будинки (фото)

П’ять приватних будинків пошкоджені у селищі Золочів Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу о 2:30 13 січня.

Про це повідомляє Зоря-news з посиланням на начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Жертв немає.



Фото: Зоря-news

Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 2:20 13 січня по Золочеву вдарили КАБами – у результаті пошкоджені приватні будинки.