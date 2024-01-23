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Ракетные удары по Харькову: Терехов сообщил, что со светом и отоплением (фото)

Происшествия 18:28   23.01.2024
Елена Нагорная
Ракетные удары по Харькову: Терехов сообщил, что со светом и отоплением (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове профильные службы работают над восстановлением жизнеобеспечения домов после ракетных ударов утром 23 января, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

«Нам удалось запустить две котельные, которые были разбиты. Сейчас мы выходим на тепловые режимы, и до конца этого дня будут подключены все жилые дома кроме одного, потому что это невозможно. Это тот дом, на котором сейчас работают рабочие ГСЧС и разбирают завалы. Шесть домов сейчас без энергоснабжения, тоже энергетики работают», — рассказал Терехов.


Фото: Харьковский горсовет

Напомним, 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов утра. Под ударом были Киевский и Салтовский районы.  Известно о семи погибших. Еще 51 человек, по данным ХОВА, пострадал. По информации облуправления Нацполиции, пострадавших — 57. Под завалами еще могут оставаться люди. Повреждения получили 116 многоэтажек. Некоторые дома, предварительно, восстановлению не подлежат.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 18:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове профильные службы работают над восстановлением жизнеобеспечения домов после ракетных ударов утром 23 января, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.".