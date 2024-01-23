Ракетні удари по Харкову: Терехов повідомив, що з електрикою та теплом (фото)
У Харкові профільні служби працюють над відновленням життєзабезпечення будинків після ракетних ударів уранці 23 січня, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.
“Нам вдалося запустити дві котельні, які були розтрощені. І зараз ми виходимо на теплові режими, і до кінця цього дня будуть підключені всі житлові будинки окрім одного, бо це неможливо. Це той будинок, на якому зараз працюють робітники ДСНС і розбирають завали. Шість будинків зараз без енергопостачання, теж енергетики працюють“, – розповів Терехов.
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й й о 7-й ранку. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про сімох загиблих. Ще 51 особа, за даними ХОВА, постраждала. За інформацією облуправління Нацполіції, постраждалих – 57. Під завалами ще можуть залишатися люди. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок. Деякі будинки, попередньо, відновленню не підлягають.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: опалення, ракетные удары, світло, терехов, Харків, электроснабжение;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові профільні служби працюють над відновленням життєзабезпечення будинків після ракетних ударів уранці 23 січня, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.".