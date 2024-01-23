Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

Ракетні удари по Харкову: Терехов повідомив, що з електрикою та теплом (фото)

Події 18:28   23.01.2024
Олена Нагорна
Ракетні удари по Харкову: Терехов повідомив, що з електрикою та теплом (фото)

У Харкові профільні служби працюють над відновленням життєзабезпечення будинків після ракетних ударів уранці 23 січня, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.

Нам вдалося запустити дві котельні, які були розтрощені. І зараз ми виходимо на теплові режими, і до кінця цього дня будуть підключені всі житлові будинки окрім одного, бо це неможливо. Це той будинок, на якому зараз працюють робітники ДСНС і розбирають завали. Шість будинків зараз без енергопостачання, теж енергетики працюють“, – розповів Терехов.


Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й й о 7-й ранку. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про сімох загиблих. Ще 51 особа, за даними ХОВА, постраждала. За інформацією облуправління Нацполіції, постраждалих – 57. Під завалами ще можуть залишатися люди. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок. Деякі будинки, попередньо, відновленню не підлягають.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 23.01: 62 постраждалих, восьма загибла – дівчинка
Головні новини Харкова 23.01: 62 постраждалих, восьма загибла – дівчинка
23.01.2024, 19:11
З-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка, уже вісім загиблих у Харкові
З-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка, уже вісім загиблих у Харкові
23.01.2024, 18:46
Ракетні удари по Харкову: Терехов повідомив, що з електрикою та теплом (фото)
Ракетні удари по Харкову: Терехов повідомив, що з електрикою та теплом (фото)
23.01.2024, 18:28
Двоє мешканців Балаклії травмовані через ворожі обстріли Харківщини
Двоє мешканців Балаклії травмовані через ворожі обстріли Харківщини
23.01.2024, 18:12
Сьому загиблу через ракетний удар з-під завалів у Харкові дістали рятувальники
Сьому загиблу через ракетний удар з-під завалів у Харкові дістали рятувальники
23.01.2024, 17:53
23 постраждалих через ранкові обстріли перебувають у лікарнях Харківщини
23 постраждалих через ранкові обстріли перебувають у лікарнях Харківщини
23.01.2024, 17:26

Новини за темою:

09:40
Терехов розповів про ситуацію з опаленням у Харкові після ракетних ударів
10:23
Частина центру в Харкові без тепла та світла через ракетний удар – мерія
19:25
Лише 1 будинок з усіх, що постраждали від атаки, без тепла у Харкові – Терехов
08:58
Терехов сказав, скільки будинків без тепла через удари по Харкову
13:02
Терехов повідомив, як перенесла удар система опалення Харкова

Ви читали новину: «Ракетні удари по Харкову: Терехов повідомив, що з електрикою та теплом (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 18:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові профільні служби працюють над відновленням життєзабезпечення будинків після ракетних ударів уранці 23 січня, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.".