По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью россияне применили по Купянску РСЗО.
«Сегодня около 01:00 оккупанты нанесли удар из РСЗО «Ураган» по г. Купянск. Повреждено предприятие, в результате обстрела горела заправка. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Также россияне применили БПЛА по Казачьей Лопани, нанесли авиаудар возле Комиссарового и скинули управляемую авиабомбу на село Ольховатка в Купянском районе. О пострадавших в этих случаях не сообщают, но в Ольховатке повреждены четыре хозяйственных здания гражданского предприятия.
По данным Синегубова, за сутки под артиллерийскими и минометными обстрелами были более 15 населенных пунктов Харьковщины. В том числе: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района.
Читайте также: Генштаб сообщил про шесть атак на Харьковщине и авиаудар
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, разрушения, руйнування, синєгубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью россияне применили по Купянску РСЗО".