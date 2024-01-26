Live
  • Пт 26.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов

Происшествия 08:26   26.01.2024
Оксана Горун
По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью россияне применили по Купянску РСЗО.

«Сегодня около 01:00 оккупанты нанесли удар из РСЗО «Ураган» по г. Купянск. Повреждено предприятие, в результате обстрела горела заправка. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Также россияне применили БПЛА по Казачьей Лопани, нанесли авиаудар возле Комиссарового и скинули управляемую авиабомбу на село Ольховатка в Купянском районе. О пострадавших в этих случаях не сообщают, но в Ольховатке повреждены четыре хозяйственных здания гражданского предприятия.

По данным Синегубова, за сутки под артиллерийскими и минометными обстрелами были более 15  населенных пунктов Харьковщины. В том числе: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Читайте также: Генштаб сообщил про шесть атак на Харьковщине и авиаудар

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 26 января: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 26 января: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба
26.01.2024, 08:30
Бойцы ПВО, защищавшие Харьков 23 января, — WP: “Ничего не можем сделать»
Бойцы ПВО, защищавшие Харьков 23 января, — WP: “Ничего не можем сделать»
25.01.2024, 22:18
Выплаты переселенцам в Украине сократят: не хватает денег — Верещук
Выплаты переселенцам в Украине сократят: не хватает денег — Верещук
26.01.2024, 08:12
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
25.01.2024, 10:18
По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов
По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов
26.01.2024, 08:26
Пытался спасти машину: в Харькове мужчина получил ожоги в горящем гараже
Пытался спасти машину: в Харькове мужчина получил ожоги в горящем гараже
26.01.2024, 08:46

Новости по теме:

08:30
Главные новости Харькова 26 января: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба
08:26
По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов
07:51
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
23:06
Главные новости Харькова 25.01: траур, «захват» Плетеневки, подземная школа
10:18
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Вы читали новость: «По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 08:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью россияне применили по Купянску РСЗО".