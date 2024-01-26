По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью россияне применили по Купянску РСЗО.

«Сегодня около 01:00 оккупанты нанесли удар из РСЗО «Ураган» по г. Купянск. Повреждено предприятие, в результате обстрела горела заправка. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Также россияне применили БПЛА по Казачьей Лопани, нанесли авиаудар возле Комиссарового и скинули управляемую авиабомбу на село Ольховатка в Купянском районе. О пострадавших в этих случаях не сообщают, но в Ольховатке повреждены четыре хозяйственных здания гражданского предприятия.

По данным Синегубова, за сутки под артиллерийскими и минометными обстрелами были более 15 населенных пунктов Харьковщины. В том числе: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

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