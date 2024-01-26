Live
  • Пт 26.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Генштаб сообщил про шесть атак на Харьковщине и авиаудар

Происшествия 07:17   26.01.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил про шесть атак на Харьковщине и авиаудар Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 января проинформировал о ситуации на фронте и вражеских обстрелах.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — отметили в Генштабе.

В целом на фронте за сутки было 82 боевых столкновения. Армия РФ нанесла два ракетных и 19 авиаударов, совершила 68 обстрелов из РСЗО. В Харьковской области авиаудар пришелся по Комиссарово. Также более 100 населенных пунктов Украины были под огнем артиллерии.

«За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по одной важной цели противника», — отметили в ГШ.

Читайте также: Бойцы ПВО, защищавшие Харьков 23 января, — WP: «Ничего не можем сделать»

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 26 января: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 26 января: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба
26.01.2024, 08:30
Бойцы ПВО, защищавшие Харьков 23 января, — WP: “Ничего не можем сделать»
Бойцы ПВО, защищавшие Харьков 23 января, — WP: “Ничего не можем сделать»
25.01.2024, 22:18
Выплаты переселенцам в Украине сократят: не хватает денег — Верещук
Выплаты переселенцам в Украине сократят: не хватает денег — Верещук
26.01.2024, 08:12
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
25.01.2024, 10:18
По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов
По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов
26.01.2024, 08:26
Пытался спасти машину: в Харькове мужчина получил ожоги в горящем гараже
Пытался спасти машину: в Харькове мужчина получил ожоги в горящем гараже
26.01.2024, 08:46

Новости по теме:

14:17
Еще одна война. США и Иран близки к конфронтации на Ближнем Востоке – CNN
11:58
Ослабить Украину изнутри, лишить поддержки извне — ISW о скандале вокруг Ил-76
09:32
Захват села на севере Харьковщины или рейд ДРГ — ISW о ситуации у Волчанска
07:16
Шесть атак и пять авиаударов — сутки на Харьковщине в сводке Генштаба ВСУ
12:34
Защитить Харьков: ВСУ необходимо разрешение применить «HIMARS» по РФ — Свитан

Вы читали новость: «Генштаб сообщил про шесть атак на Харьковщине и авиаудар»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 07:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 января проинформировал о ситуации на фронте и вражеских обстрелах".