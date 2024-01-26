Генштаб сообщил про шесть атак на Харьковщине и авиаудар

Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 января проинформировал о ситуации на фронте и вражеских обстрелах.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — отметили в Генштабе.

В целом на фронте за сутки было 82 боевых столкновения. Армия РФ нанесла два ракетных и 19 авиаударов, совершила 68 обстрелов из РСЗО. В Харьковской области авиаудар пришелся по Комиссарово. Также более 100 населенных пунктов Украины были под огнем артиллерии.

«За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по одной важной цели противника», — отметили в ГШ.