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Генштаб повідомив про шість атак на Харківщині та авіаудар

Події 07:17   26.01.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про шість атак на Харківщині та авіаудар

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 26 січня поінформував про ситуацію на фронті та ворожі обстріли.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області“, – зазначили в Генштабі.

Загалом на фронті за добу було 82 бойові зіткнення. Армія РФ завдала двох ракетних і 19 авіаударів, здійснила 68 обстрілів з РСЗВ. У Харківській області авіаудар припав по Комісаровому. Також понад 100 населених пунктів України були під вогнем артилерії.

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння  і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника“, – зазначили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 07:17;

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