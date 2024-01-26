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По Харківщині вдарили з “Урагану” – Синєгубов

Події 08:26   26.01.2024
Оксана Горун
По Харківщині вдарили з “Урагану” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі росіяни застосували по Куп’янську РСЗВ.

“Сьогодні близько 01:00 окупанти завдали удару з РСЗВ “Ураган” по м. Куп’янськ. Пошкоджено підприємство, внаслідок обстрілу горіла заправка. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також росіяни застосували БПЛА по Козачій Лопані, завдали авіаудару біля Комісарового та скинули керовану авіабомбу на село Вільхуватка в Куп’янському районі. Про постраждалих у цих випадках не повідомляють, але у Вільхуватці пошкоджено чотири господарські будівлі цивільного підприємства.

За даними Синєгубова, за добу під артилерійськими та мінометними обстрілами було понад 15 населених пунктів Харківщини. В тому числі: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 08:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі росіяни застосували по Куп’янську РСЗВ".