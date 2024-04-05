Украина вскоре атакует дальнобойными дронами Урал и Заполярье — BILD
Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» разработало супердрон, дальность действия которого, как говорят, составляет 3300 километров. Украина нацелилась на арктические базы Путина, пишет BILD.
На днях ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Для одного из ударов использовали украинский дрон UJ-22. Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км. По-видимому, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применили беспилотник, созданный на базе украинского сверхлёгкого самолёта Аэропракт A-22 «Летучая лисица».
Из-за отсутствия ракет средней и большой дальности Украина полностью переходит на войну беспилотников. Человек, знакомый с ситуацией, рассказал BILD: «Ракеты остались в прошлом. Дроны — это будущее».
Согласно этому, десять производителей в этом году поставят вооруженные дроны, способные пролетать до 2500 километров.
Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» разработало супердрон, дальность действия которого, как говорят, составляет 3300 километров! По данным производителя, дрон «Сокил-300» может летать до 26 часов и стрелять управляемой ракетой на дальность до 10 км.
По расчётам BILD, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположены около 80 военных баз. В их числе аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.
Украина также может достичь архипелага Новая Земля с помощью своих беспилотников. Советские ядерные испытания проводились здесь во время холодной войны. В 2023 году CNN опубликовала спутниковые снимки, на которых видны новые конструкции и указано, что Россия хочет снова провести там ядерные испытания. Визит министра обороны России Сергея Шойгу в августе 2023 года также свидетельствует о стратегической важности этого места.
Помимо падения беспилотника UJ-22 на нефтеперерабатывающий завод, Украина нанесла еще один удар по России. Также в Татарстане, в городе Елабуга, атакован завод по производству беспилотников «Шахед», которыми Путин неоднократно обстреливает Украину.
В этой атаке в 1300 километрах от Украины, судя по всему, был использован дрон, созданный по образцу сверхлегкого самолета «Аэропракт А-22 Foxbat» — только без пилота и с дополнительным топливным баком.
Но одной дальности действия дронов украинцам недостаточно. В настоящее время разрабатываются новые системы, способные ввести в заблуждение российскую систему ПВО.
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- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: атака, беспилотник, БПЛА, Владимир Путин, война, дрон, Заполярье, Оленья, Украина, урал;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 14:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» разработало супердрон, дальность действия которого, как говорят, составляет 3300 километров. Украина нацелилась на арктические базы Путина, пишет BILD.".