Україна незабаром атакує далекобійними дронами Урал та Заполяр’я — BILD

Державне київське конструкторське бюро «Промінь» розробило супердрон, дальність дії якого становить 3300 кілометрів. Україна націлилася на арктичні основи Путіна, пише BILD.

Днями ЗСУ вперше атакували безпілотниками цілі у Татарстані. Вони знаходилися за 1300 км від лінії фронту. Для одного з ударів використали український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км. Очевидно, нова модифікація з додатковими паливними баками літає набагато далі. Для другої атаки застосували безпілотник, створений на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 “Летюча лисиця”.

Через відсутність ракет середньої та великої дальності Україна повністю переходить на війну безпілотників. Людина, знайома із ситуацією, розповіла BILD: «Ракети залишилися в минулому. Дрони – це майбутнє».

Відповідно до цього, десять виробників цього року поставлять озброєні дрони, здатні пролітати до 2500 кілометрів.

Державне київське конструкторське бюро «Промінь» розробило супердрон, дальність дії якого, як то кажуть, становить 3300 кілометрів! За даними виробника, дрон “Сокіл-300” може літати до 26 годин і стріляти керованою ракетою на дальність до 10 км.

За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз. Серед них аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

Україна також може досягти архіпелагу «Нова Земля» за допомогою своїх безпілотників. Радянські ядерні випробування проводилися тут під час холодної війни. У 2023 році CNN опублікувала супутникові знімки, на яких видно нові конструкції та зазначено, що Росія хоче знову провести там ядерні випробування. Візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу у серпні 2023 року також свідчить про стратегічну важливість цього місця.

Крім падіння безпілотника UJ-22 на нафтопереробний завод, Україна завдала ще одного удару по Росії. Також у Татарстані, у місті Єлабуга, атаковано завод із виробництва безпілотників «Шахед», якими Путін неодноразово обстрілює Україну.

У цій атаці за 1300 кілометрів від України, зважаючи на все, був використаний дрон, створений за зразком надлегкого літака «Аеропракт А-22 Foxbat» — лише без пілота і з додатковим паливним баком.

Але однієї дальності дії дронів українцям замало. Зараз розробляють нові системи, здатні ввести в оману російську систему ППО.