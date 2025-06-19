Самый большой флаг Украины заменили в Харькове: что случилось (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Из-за возможного ухудшения погодных условий работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете утром 19 июня.
Отметим, что синоптики Регионального центра предупреждали о шквалах и грозе в четверг.
Сильный ветер накроет Харьков и область и в пятницу, 20 числа.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Днем 20 июня по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — пишут в гидрометцентре.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за возможного ухудшения погодных условий работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города.".