Самый большой флаг Украины заменили в Харькове: что случилось (фото)

Из-за возможного ухудшения погодных условий работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете утром 19 июня.

Отметим, что синоптики Регионального центра предупреждали о шквалах и грозе в четверг.

Сильный ветер накроет Харьков и область и в пятницу, 20 числа.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Днем 20 июня по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — пишут в гидрометцентре.