Днем в Харькове и области будет опасно – причина
Об опасных метеорологических явлениях, которые будут сегодня в Харькове и области, предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.
Опасность возникнет днем, уточняют синоптики.
«Днем 19 июня по городу и по области ожидается гроза», – написали в Региональном центре.
Также синоптики сообщили, что на Харьковщине объявлен первый, желтый уровень опасности.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях, которые будут сегодня в Харькове и области, предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.".