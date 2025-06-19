Live
  • Чт 19.06.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.63
  • EUR 47.9

Днем в Харькове и области будет опасно – причина

Погода 09:35   19.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Днем в Харькове и области будет опасно – причина

Об опасных метеорологических явлениях, которые будут сегодня в Харькове и области, предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Опасность возникнет днем, уточняют синоптики.

«Днем 19 июня по городу и по области ожидается гроза», – написали в Региональном центре.

Также синоптики сообщили, что на Харьковщине объявлен первый, желтый уровень опасности.

Читайте также: Нежарко, но ветрено. Прогноз погоды на 19 июня в Харькове и области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 июня: «прилеты» по домам, пожары
Новости Харькова — главное за 19 июня: «прилеты» по домам, пожары
19.06.2025, 09:07
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в четверг. Дальше будет холодать
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в четверг. Дальше будет холодать
18.06.2025, 14:23
Ситуация на Волчанском агрегатном заводе: в ISW заявили о продвижении врага
Ситуация на Волчанском агрегатном заводе: в ISW заявили о продвижении врага
19.06.2025, 07:35
Повредили лицей, частные дома и многоэтажку: подробности обстрелов Харьковщины
Повредили лицей, частные дома и многоэтажку: подробности обстрелов Харьковщины
19.06.2025, 08:45
Два дня в Харькове будут отключать газ: какие дома останутся без услуги
Два дня в Харькове будут отключать газ: какие дома останутся без услуги
18.06.2025, 13:43
Терехов: Харьков готовится к непогоде, КП переведены в экстренный режим работы
Терехов: Харьков готовится к непогоде, КП переведены в экстренный режим работы
19.06.2025, 09:45

Новости по теме:

14:23
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в четверг. Дальше будет холодать
13:39
Два дня в Харькове и области будет опасно: обещают грозу и шквалы
20:03
Теплее, но еще с дождем: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июня
07:21
Опасная погода: штормовое предупреждение объявили в Харькове и области
19:00
Дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 15 июня

Вы читали новость: «Днем в Харькове и области будет опасно – причина»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях, которые будут сегодня в Харькове и области, предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.".