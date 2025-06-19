Днем в Харькове и области будет опасно – причина

Об опасных метеорологических явлениях, которые будут сегодня в Харькове и области, предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Опасность возникнет днем, уточняют синоптики.

«Днем 19 июня по городу и по области ожидается гроза», – написали в Региональном центре.

Также синоптики сообщили, что на Харьковщине объявлен первый, желтый уровень опасности.