Не жарко, но ветрено. Прогноз погоды на 19 июня в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 19 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь и грозу🌧⚡️.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем воздух прогреется до 21 – 26°.
В Харькове ночью также не прогнозируют существенных осадков, но днем ожидается небольшой кратковременный дождь. 🌧
Ветер северо-западный будет 7-12 м/с, днем с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 16°, днем столбик термометра поднимется до 23 – 25°.
Читайте также: Два дня в Харькове будут отключать газ: какие дома останутся без услуги
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не жарко, но ветрено. Прогноз погоды на 19 июня в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 19:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 19 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".