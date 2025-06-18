Не жарко, но ветрено. Прогноз погоды на 19 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 19 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь и грозу🌧⚡️.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем ​​воздух прогреется до 21 – 26°.

В Харькове ночью также не прогнозируют существенных осадков, но днем ​​ожидается небольшой кратковременный дождь. 🌧

Ветер северо-западный будет 7-12 м/с, днем ​​с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 23 – 25°.