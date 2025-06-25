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Бросил гранату в такси на Пасху в Харькове, водитель лишился ног — приговор

Происшествия 21:31   25.06.2025
Елена Нагорная
Бросил гранату в такси на Пасху в Харькове, водитель лишился ног — приговор Иллюстративное фото

40-летнего мужчину суд признал виновным в подрыве таксиста гранатой в Харькове в 2019 году и назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Было установлено, что фигурант незаконно приобрел и хранил дома ручную осколочную гранату РГД-5, пишет Харьковская областная прокуратура.

«28 апреля 2019 года, на Пасху, он положил ее в карман брюк и вышел на улицу, где на улице Старо-Григоровской остановил Toyota Corolla — такси, за рулем которого находился ранее ему незнакомый мужчина. Через открытое окно водительской двери фигурант начал разговор, после чего бросил в салон авто гранату. Пострадавший нажал на педаль газа. Проехав несколько метров, автомобиль остановился, потому что в салоне произошел взрыв. Водитель получил множественные тяжелые телесные повреждения, в том числе ампутацию обеих ног», — говорится в материалах дела.

Было установлено, что злоумышленник в тот день был пьян. На суде он частично признал вину, ссылаясь на то, что не знал, что приобрел боевую гранату, а думал, что это муляж, петарда. Также фигурант назвал преступление «случай понтовый».

Новобаварский райсуд Харькова признал мужчину виновным в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений, умышленном уничтожении имущества и незаконном обращении с боеприпасом (ч. 2 ст. 15 п. п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 УКУ).

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба в размере 400 тысяч гривен и морального — в 3 миллиона гривен.

Продолжается срок на апелляционное обжалование.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 21:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летнего мужчину суд признал виновным в подрыве таксиста гранатой в Харькове в 2019 году и назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.".