Кинув гранату в таксі на Великдень у Харкові, водій лишився без ніг – вирок
40-річного чоловіка суд визнав винним у підриві таксиста гранатою в Харкові у 2019 році та призначив йому покарання у вигляді 15 років тюрми.
Було встановлено, що фігурант незаконно придбав та зберігав удома ручну осколкову гранату РГД-5, пише Харківська обласна прокуратура.
“28 квітня 2019 року, на Великдень, він поклав її до кишені штанів і вийшов на вулицю, де на вулиці Старо-Григорівській зупинив Toyota Corolla — таксі, за кермом якого перебував раніше йому незнайомий чоловік. Через відчинене вікно водійських дверцят фігурант почав розмову, після чого кинув у салон авто гранату. Постраждалий натиснув на педаль газу. Однак, проїхавши декілька метрів, автомобіль зупинився, бо в салоні стався вибух. Водій отримав множинні важкі тілесні ушкодження, у тому числі ампутацію обох ніг”, – йдеться в матеріалах справи.
Було встановлено, що зловмисник у той день був п’яний. На суді він частково визнав провину, посилаючись на те, що не знав, що придбав бойову гранату, а думав, що це муляж, петарда. Також фігурант назвав злочин «случай понтовый».
Новобаварський райсуд Харкова визнав чоловіка винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб та з хуліганських мотивів, умисному знищенні майна та незаконному поводженні з боєприпасом (ч. 2 ст. 15 п. п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 ККУ).
Суд також задовольнив цивільний позов потерпілого щодо відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень та моральної – у 3 мільйони гривень.
Триває строк на апеляційне оскарження.
Читайте також: Як засудили харків’янина за підпал авто колишнього військового – вирок
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: граната, новини Харкова, такси;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Кинув гранату в таксі на Великдень у Харкові, водій лишився без ніг – вирок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 21:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річного чоловіка суд визнав винним у підриві таксиста гранатою в Харкові у 2019 році та призначив йому покарання у вигляді 15 років тюрми.".