Live
  • Чт 26.06.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.66
  • EUR 48.32

Кинув гранату в таксі на Великдень у Харкові, водій лишився без ніг – вирок

Події 21:31   25.06.2025
Олена Нагорна
Кинув гранату в таксі на Великдень у Харкові, водій лишився без ніг – вирок

40-річного чоловіка суд визнав винним у підриві таксиста гранатою в Харкові у 2019 році та призначив йому покарання у вигляді 15 років тюрми.

Було встановлено, що фігурант незаконно придбав та зберігав удома ручну осколкову гранату РГД-5, пише Харківська обласна прокуратура.

“28 квітня 2019 року, на Великдень, він поклав її до кишені штанів і вийшов на вулицю, де на вулиці Старо-Григорівській зупинив Toyota Corolla — таксі, за кермом якого перебував раніше йому незнайомий чоловік. Через відчинене вікно водійських дверцят фігурант почав розмову, після чого кинув у салон авто гранату. Постраждалий натиснув на педаль газу. Однак, проїхавши декілька метрів, автомобіль зупинився, бо в салоні стався вибух. Водій отримав множинні важкі тілесні ушкодження, у тому числі ампутацію обох ніг”, – йдеться в матеріалах справи.

Було встановлено, що зловмисник у той день був п’яний. На суді він частково визнав провину, посилаючись на те, що не знав, що придбав бойову гранату, а думав, що це муляж, петарда. Також фігурант назвав злочин «случай понтовый».

Новобаварський райсуд Харкова визнав чоловіка винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб та з хуліганських мотивів, умисному знищенні майна та незаконному поводженні з боєприпасом (ч. 2 ст. 15 п. п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Суд також задовольнив цивільний позов потерпілого щодо відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень та моральної – у 3 мільйони гривень.

Триває строк на апеляційне оскарження.

Читайте також: Як засудили харків’янина за підпал авто колишнього військового – вирок

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни
Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни
26.06.2025, 14:50
На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну – поліція затримала підозрюваного
На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну – поліція затримала підозрюваного
26.06.2025, 14:23
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
26.06.2025, 13:33
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
26.06.2025, 10:15
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
26.06.2025, 13:05
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
26.06.2025, 06:00

Новини за темою:

13:49
У Харкові чоловік погрожував колишній гранатою – поліція його затримала
18:05
Підірвати гранату у натовпі у Харкові погрожував чоловік
11:05
Погрожував дружині міфічною гранатою: в Харкові поліція припинила конфлікт
14:24
Приїхав до колишньої та кинув гранату: ревнивець отримав підозру на Харківщині
17:24
Убивство в місті на Харківщині: в один із гаражів кинули гранату

Ви читали новину: «Кинув гранату в таксі на Великдень у Харкові, водій лишився без ніг – вирок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 21:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річного чоловіка суд визнав винним у підриві таксиста гранатою в Харкові у 2019 році та призначив йому покарання у вигляді 15 років тюрми.".