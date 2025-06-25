Кинув гранату в таксі на Великдень у Харкові, водій лишився без ніг – вирок

40-річного чоловіка суд визнав винним у підриві таксиста гранатою в Харкові у 2019 році та призначив йому покарання у вигляді 15 років тюрми.

Було встановлено, що фігурант незаконно придбав та зберігав удома ручну осколкову гранату РГД-5, пише Харківська обласна прокуратура.

“28 квітня 2019 року, на Великдень, він поклав її до кишені штанів і вийшов на вулицю, де на вулиці Старо-Григорівській зупинив Toyota Corolla — таксі, за кермом якого перебував раніше йому незнайомий чоловік. Через відчинене вікно водійських дверцят фігурант почав розмову, після чого кинув у салон авто гранату. Постраждалий натиснув на педаль газу. Однак, проїхавши декілька метрів, автомобіль зупинився, бо в салоні стався вибух. Водій отримав множинні важкі тілесні ушкодження, у тому числі ампутацію обох ніг”, – йдеться в матеріалах справи.

Було встановлено, що зловмисник у той день був п’яний. На суді він частково визнав провину, посилаючись на те, що не знав, що придбав бойову гранату, а думав, що це муляж, петарда. Також фігурант назвав злочин «случай понтовый».

Новобаварський райсуд Харкова визнав чоловіка винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб та з хуліганських мотивів, умисному знищенні майна та незаконному поводженні з боєприпасом (ч. 2 ст. 15 п. п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Суд також задовольнив цивільний позов потерпілого щодо відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень та моральної – у 3 мільйони гривень.

Триває строк на апеляційне оскарження.

