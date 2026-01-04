Live

Больше всего атак россиян было на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ

Фронт 08:38   04.01.2026
Оксана Якушко
На Южно-Слобожанском направлении россияне за прошедшие сутки 19 раз атаковали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли возле населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепки и в направлении села Избицкого.

На Купянском направлении россияне 14 раз штурмовали позиции ВСУ возле сел Синьковки, Новой Кругляковки и в направлении города Купянска, сел Петропавловки, Глушковки, Богуславки, Кучеровки и Куриловки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 22 раза, пытаясь прорваться возле Новоселовки, Мирного, Заречного, Ямполя и в сторону населенных пунктов Ольговка, Озерное, Дробышево, Ставки.

Читайте также: В течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Людям стоит быть осторожными

