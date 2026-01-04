Найбільше атак росіян було на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни минулої доби 19 разів атакували позиції українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ.

Бої точилися біля населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку села Ізбицького.

На Куп’янському напрямку росіяни 14 разів штурмували позиції ЗСУ біля Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 22 рази, намагаючись прорватися біля Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки.