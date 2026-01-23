Live

Снег и мороз. Прогноз погоды на 24 января в Харькове и области

Погода 19:59   23.01.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на субботу, 24 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой снег 🌨.
На дорогах ожидают гололед. Погода будет облачной с прояснениями.
Ветер прогнозируют восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15° мороза, днем ​​6 – 11° мороза.

В Харькове ночью не будет существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой снег 🌨. На дорогах ожидают гололед.
Ветер будет восточный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12 – 14° мороза, днем ​​8 – 10° мороза.

Автор: Оксана Якушко
