Сніг і мороз. Прогноз погоди на 24 січня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 24 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують невеликий сніг 🌨.

На дорогах очікують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.

Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15° морозу, вдень 6 – 11° морозу.

У Харкові вночі не буде істотних опадів, натомість вдень прогнозують невеликий сніг 🌨. На дорогах очікують ожеледицю.

Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 12 – 14° морозу, вдень 8 – 10° морозу.