Сніг і мороз. Прогноз погоди на 24 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 24 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують невеликий сніг 🌨.
На дорогах очікують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.
Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15° морозу, вдень 6 – 11° морозу.
У Харкові вночі не буде істотних опадів, натомість вдень прогнозують невеликий сніг 🌨. На дорогах очікують ожеледицю.
Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 12 – 14° морозу, вдень 8 – 10° морозу.
