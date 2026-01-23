Live

Сніг і мороз. Прогноз погоди на 24 січня у Харкові й області

Погода 19:59   23.01.2026
Оксана Якушко
Сніг і мороз. Прогноз погоди на 24 січня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 24 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують невеликий сніг 🌨.

На дорогах очікують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.

Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15° морозу, вдень 6 – 11° морозу.

 

У Харкові вночі не буде істотних опадів, натомість вдень прогнозують невеликий сніг 🌨. На дорогах очікують ожеледицю.

Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 12 – 14° морозу, вдень 8 – 10° морозу.

Читайте також: Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район

Автор: Оксана Якушко
Популярно
20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання
20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання
23.01.2026, 20:42
Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район
Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район
23.01.2026, 17:27
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Найкраща студентська робота: читачі “Об’єктива” визначили переможця
Найкраща студентська робота: читачі “Об’єктива” визначили переможця
23.01.2026, 17:45
15 років отримав диверсант, що підпалював релейні шафи Укрзалізниці у Харкові
15 років отримав диверсант, що підпалював релейні шафи Укрзалізниці у Харкові
23.01.2026, 18:20
Новини Харкова – головне 23 січня: розбещення дівчинки, загиблі від удару
Новини Харкова – головне 23 січня: розбещення дівчинки, загиблі від удару
23.01.2026, 16:49

Новини за темою:

22.01.2026
Сніг, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 23 січня у Харкові й області
21.01.2026
Морози не вщухають. Прогноз погоди на 22 січня у Харкові й області
20.01.2026
Мороз не відпускає. Прогноз погоди на 21 січня у Харкові й області
19.01.2026
До 15 морозу. Прогноз погоди на 20 січня у Харкові й області
15.01.2026
До 17 морозу. Прогноз погоди на 16 січня у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сніг і мороз. Прогноз погоди на 24 січня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2026 в 19:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 24 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".