Мороз и гололед. Прогноз погоды на 3 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на вторник, 3 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Прогнозируют слабый туман 🌫, изморозь ❄️. На дорогах ожидают гололед. Днем будет держаться переменная облачность.
Ветер ожидают северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 22 до 27° мороза, местами от 15 до 20° мороза; днем ожидают от 11 до 16° мороза.
В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ожидают слабый туман 🌫, изморозь ❄️. На дорогах прогнозируют гололед.
Ветер будет северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 23 – 25° мороза, днем 12 – 14° мороза.
