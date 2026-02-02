Live

Мороз и гололед. Прогноз погоды на 3 февраля в Харькове и области

Погода 19:46   02.02.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на вторник, 3 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Прогнозируют слабый туман 🌫, изморозь ❄️. На дорогах ожидают гололед. Днем будет держаться переменная облачность.
Ветер ожидают северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 22 до 27° мороза, местами от 15 до 20° мороза; днем ожидают от 11 до 16° мороза.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ожидают слабый туман 🌫, изморозь ❄️. На дорогах прогнозируют гололед.
Ветер будет северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 23 – 25° мороза, днем ​​12 – 14° мороза.

Автор: Оксана Якушко
