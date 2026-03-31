Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 1 апреля в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на среду, 1 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области прогнозируют небольшой дождь 🌧.
Ночью и утром ожидают туман 🌫, видимость 200 – 500 м; днем местами возможна гроза ⛈.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с. В целом днем будет облачная погода ☁️.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10 ° тепла, днем от 12 до 17 °.
В Харькове ожидают небольшой дождь 🌧. Ночью и утром прогнозируют туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 7-9° тепла, днем прогреется до 14-16°.
- • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 20:00;