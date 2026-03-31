Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 1 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 1 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют небольшой дождь 🌧.

Ночью и утром ожидают туман 🌫, видимость 200 – 500 м; днем местами возможна гроза ⛈.

Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с. В целом днем ​​будет облачная погода ☁️.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10 ° тепла, днем ​​от 12 до 17 °.

В Харькове ожидают небольшой дождь 🌧. Ночью и утром прогнозируют туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м.

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 7-9° тепла, днем ​​прогреется до 14-16°.