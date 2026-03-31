Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 1 квітня у Харкові й області

Погода 20:00   31.03.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на середу, 1 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують невеликий дощ 🌧.

Вночі та вранці очікують туман 🌫, видимість 200 – 500 м; вдень місцями можлива гроза ⛈.

Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с. Загалом вдень триматиметься хмарна погода ☁️.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10° тепла, вдень від 12 до 17°.

 

У Харкові очікують невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці прогнозують туман 🌫, видимість становитиме 200 – 500 м.

Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 7 – 9° тепла, вдень прогріється до 14 – 16°.

Якщо вам цікава новина: «Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 1 квітня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 1 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".