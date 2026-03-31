Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 1 квітня у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на середу, 1 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області прогнозують невеликий дощ 🌧.
Вночі та вранці очікують туман 🌫, видимість 200 – 500 м; вдень місцями можлива гроза ⛈.
Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с. Загалом вдень триматиметься хмарна погода ☁️.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10° тепла, вдень від 12 до 17°.
У Харкові очікують невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці прогнозують туман 🌫, видимість становитиме 200 – 500 м.
Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 7 – 9° тепла, вдень прогріється до 14 – 16°.
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, туман, Харківський регіональний центр гідрометеорології;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 20:00;