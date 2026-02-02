Мороз і ожеледиця. Прогноз погоди на 3 лютого у Харкові й області
Прогноз погоди на вівторок, 3 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів. Прогнозують слабкий туман 🌫, паморозь ❄️, ожеледь. На дорогах очікують ожеледицю. Вдень буде триматися мінлива хмарність.
Вітер очікують північний , 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡вночі коливатиметься від 22 до 27° морозу, місцями від 15 до 20° морозу; вдень очікують від 11 до 16° морозу.
У Харкові день пройде без істотних опадів. Очікують слабкий туман 🌫, паморозь ❄️, ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю.
Вітер буде північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 23 – 25° морозу, вдень 12 – 14° морозу.
