Погода 19:46   02.02.2026
Оксана Якушко
Мороз і ожеледиця. Прогноз погоди на 3 лютого у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 3 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. Прогнозують слабкий туман 🌫, паморозь ❄️, ожеледь. На дорогах очікують ожеледицю. Вдень буде триматися мінлива хмарність.

Вітер очікують північний , 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡вночі коливатиметься від 22 до 27° морозу, місцями від 15 до 20° морозу; вдень очікують від 11 до 16° морозу.

 

У Харкові день пройде без істотних опадів. Очікують слабкий туман 🌫, паморозь ❄️, ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 23 – 25° морозу, вдень 12 – 14° морозу.

