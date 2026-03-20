Днем — сильный ветер. Прогноз погоды на 21 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 21 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью местами ожидается небольшой дождь 🌧, день пройдет без осадков. Погода будет облачной с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 7-12 м/с, днем ожидают порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 0 до 5° тепла, днем от 6 до 11° тепла.
В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь, день ожидают без осадков.
Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с, днем прогнозируют порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 2 до 4° тепла, днем от 8 до 10° тепла.
- • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 19:33;