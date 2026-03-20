Днем — ​​сильный ветер. Прогноз погоды на 21 марта в Харькове и области

Погода 19:33   20.03.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на субботу, 21 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами ожидается небольшой дождь 🌧, день пройдет без осадков. Погода будет облачной с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​ожидают порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 0 до 5° тепла, днем ​​от 6 до 11° тепла.

В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь, день ожидают без осадков.
Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​прогнозируют порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 2 до 4° тепла, днем ​​от 8 до 10° тепла.

