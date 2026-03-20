Вдень – сильний вітер. Прогноз погоди на 21 березня у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 21 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі місцями очікують невеликий дощ 🌧, день пройде без опадів. Погода буде хмарною з проясненнями 🌥.
Вітер прогнозують північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень очікують пориви 💨 до 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень від 6 до 11° тепла.
У Харкові вночі прогнозують невеликий дощ 🌧, день очікують без опадів.
Вітер буде північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень прогнозують пориви 💨 до 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 2 до 4° тепла, вдень від 8 до 10° тепла.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 19:33;