Вдень – сильний вітер. Прогноз погоди на 21 березня у Харкові й області

Погода 19:33   20.03.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на суботу, 21 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі місцями очікують невеликий дощ 🌧, день пройде без опадів. Погода буде хмарною з проясненнями 🌥.

Вітер прогнозують північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень очікують пориви 💨 до 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень від 6 до 11° тепла.

 

У Харкові вночі прогнозують невеликий дощ 🌧, день очікують без опадів.

Вітер буде північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень прогнозують пориви 💨 до 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 2 до 4° тепла, вдень від 8 до 10° тепла.

