Дождь, гроза и до +18 тепла. Прогноз погоды на 31 марта в Харькове и области

Погода 20:56   30.03.2026
Прогноз погоды на вторник, 31 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами ожидают небольшой дождь, днем ​​прогнозируют небольшой дождь.
Ночью и утром возможен слабый туман 🌫, днем ​​возможна местами гроза ⛈. В целом, погода будет облачной с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11° тепла, днем ​​от 13 до 18°.

В Харькове прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром ожидают слабый туман. Ветер прогнозируют южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10 ° тепла, днем ​​16 – 18 °.

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 20:56;

