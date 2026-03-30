Дождь, гроза и до +18 тепла. Прогноз погоды на 31 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 31 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами ожидают небольшой дождь, днем ​​прогнозируют небольшой дождь.

Ночью и утром возможен слабый туман 🌫, днем ​​возможна местами гроза ⛈. В целом, погода будет облачной с прояснениями 🌥.

Ветер прогнозируют южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11° тепла, днем ​​от 13 до 18°.

В Харькове прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром ожидают слабый туман. Ветер прогнозируют южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10 ° тепла, днем ​​16 – 18 °.