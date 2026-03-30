Дощ, гроза і до +18 тепла. Прогноз погоди на 31 березня у Харкові й області
Прогноз погоди на вівторок, 31 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі місцями очікують невеликий дощ 🌧, вдень прогнозують невеликий дощ 🌧.
Вночі та вранці можливий слабкий туман 🌫, вдень можлива місцями гроза ⛈. Загалом погода буде хмарно з проясненнями 🌥.
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11° тепла, вдень від 13 до 18°.
У Харкові прогнозують невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.
Вітер прогнозують південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10° тепла, вдень 16 – 18°.
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 20:56;