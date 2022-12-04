Live
  • Воскресенье 04.12.2022
    • Харьков
  •   -6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

В ближайшие 3-4 месяца российская артиллерия перестанет существовать — эксперт

Сказано 20:48   04.12.2022
Александр Коваленко
военно-политический обозреватель группы "ИС"
В ближайшие 3-4 месяца российская артиллерия перестанет существовать — эксперт Фото: кадр из видео

Тебе не нужна точность, когда количество БК позволяет тебе просто стирать с лица земли города, села, лесные массивы. Но, когда твой БК тебе этого не позволяет делать, ты не можешь ни наступать, ни обороняться, а артиллерия превращается в обузу. И именно на этом этапе превращения российской артиллерии в обузу находятся РОВ. В ближайшие 3-4 месяца российская артиллерия как род войск вообще перестанет существовать.

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС"

Новости по теме:

12:25
Университет – символ Харькова. Мы остаемся — ректор ХНУ Каразина Кагановская
07:38
Враг пытается двигаться на Харьковщине — Зеленский (видео)
07:41
Российские силы готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине — ISW
20:00
«Чтобы до Харькова дойти, нужно пройти семь кругов ада» — начальник гарнизона
19:26
У россиян, стреляющих по Харькову из Белгородщины, «начался коллапс» — Мельник

  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В ближайшие 3-4 месяца российская артиллерия перестанет существовать — эксперт»; из категории Сказано на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 20:48;

    • Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тебе не нужна точность, когда количество БК позволяет тебе просто стирать с лица земли города, села, лесные массивы. Но, когда…".