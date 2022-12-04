В ближайшие 3-4 месяца российская артиллерия перестанет существовать — эксперт

Тебе не нужна точность, когда количество БК позволяет тебе просто стирать с лица земли города, села, лесные массивы. Но, когда твой БК тебе этого не позволяет делать, ты не можешь ни наступать, ни обороняться, а артиллерия превращается в обузу. И именно на этом этапе превращения российской артиллерии в обузу находятся РОВ. В ближайшие 3-4 месяца российская артиллерия как род войск вообще перестанет существовать.