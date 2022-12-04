В ближайшие 3-4 месяца российская артиллерия перестанет существовать — эксперт
Фото: кадр из видео
Тебе не нужна точность, когда количество БК позволяет тебе просто стирать с лица земли города, села, лесные массивы. Но, когда твой БК тебе этого не позволяет делать, ты не можешь ни наступать, ни обороняться, а артиллерия превращается в обузу. И именно на этом этапе превращения российской артиллерии в обузу находятся РОВ. В ближайшие 3-4 месяца российская артиллерия как род войск вообще перестанет существовать.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 20:48;
Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тебе не нужна точность, когда количество БК позволяет тебе просто стирать с лица земли города, села, лесные массивы. Но, когда…".