У найближчі 3-4 місяці російська артилерія перестане існувати – експерт

Тобі не потрібна точність, коли кількість БК дозволяє тобі просто стирати з лиця землі міста, села, лісові масиви. Але коли твій БК тобі цього не дозволяє робити, ти не можеш ні наступати, ні оборонятися, а артилерія перетворюється на тягар. І саме на цьому етапі перетворення російської артилерії на тягар перебувають РОВ. У найближчі 3-4 місяці російська артилерія як рід військ взагалі перестане існувати.