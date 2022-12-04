У найближчі 3-4 місяці російська артилерія перестане існувати – експерт
Тобі не потрібна точність, коли кількість БК дозволяє тобі просто стирати з лиця землі міста, села, лісові масиви. Але коли твій БК тобі цього не дозволяє робити, ти не можеш ні наступати, ні оборонятися, а артилерія перетворюється на тягар. І саме на цьому етапі перетворення російської артилерії на тягар перебувають РОВ. У найближчі 3-4 місяці російська артилерія як рід військ взагалі перестане існувати.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 20:48;
Кореспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тобі не потрібна точність, коли кількість БК дозволяє тобі просто стирати з лиця землі міста, села, лісові масиви. Але коли…".