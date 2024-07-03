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Преимущество РФ в населении выросло из-за оттока украинцев — Петреус

Мир 12:04   03.07.2024
Дэвид Петреус
экс-директор ЦРУ
генерал
Преимущество РФ в населении выросло из-за оттока украинцев — Петреус

У России есть неизвестно, какое преимущество в населении…  В начале войны было соотношение три к одному. Но учитывая массовый отток украинцев, вероятно, в настоящее время речь идет о четырех к одному, может быть даже – пять к одному… Средний возраст солдата на фронте в Украине более 40 лет. На войнах, которыми я имел честь командовать, было от 19 до 22 лет. Сейчас они изменили законодательство. И должны продолжить процесс формирования сил и наверстать потерянное время.

Автор: Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ, генерал
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 12:04;

  • Корреспондент Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ, генерал в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У России есть неизвестно, какое преимущество в населении…  В начале войны было соотношение три к одному. Но учитывая массовый отток…".