У России есть неизвестно, какое преимущество в населении… В начале войны было соотношение три к одному. Но учитывая массовый отток украинцев, вероятно, в настоящее время речь идет о четырех к одному, может быть даже – пять к одному… Средний возраст солдата на фронте в Украине более 40 лет. На войнах, которыми я имел честь командовать, было от 19 до 22 лет. Сейчас они изменили законодательство. И должны продолжить процесс формирования сил и наверстать потерянное время.