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Перевага РФ у населенні зросла через відтік українців – Петреус

Події 12:04   03.07.2024
Девід Петреус
ексдиректор ЦРУ
генерал
Перевага РФ у населенні зросла через відтік українців – Петреус

У Росії є хтозна, яка перевага у населенні… На початку війни було співвідношення три до одного. Але враховуючи масовий відтік українців ймовірно, на цей час мова йде про чотири до одного, можливо бути навіть – п’ять до одного… Середній вік солдата на фронті в Україні понад 40 років. На війнах, якими я мав честь командувати, було від 19 до 22 років. Зараз вони змінили законодавство. І мають продовжити процес формування сил та надолужити втрачений час.

Автор: Девід Петреус, ексдиректор ЦРУ, генерал
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 12:04;

  • Кореспондент Девід Петреус, ексдиректор ЦРУ, генерал у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Росії є хтозна, яка перевага у населенні… На початку війни було співвідношення три до одного. Але враховуючи масовий відтік…".