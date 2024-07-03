Перевага РФ у населенні зросла через відтік українців – Петреус

У Росії є хтозна, яка перевага у населенні… На початку війни було співвідношення три до одного. Але враховуючи масовий відтік українців ймовірно, на цей час мова йде про чотири до одного, можливо бути навіть – п’ять до одного… Середній вік солдата на фронті в Україні понад 40 років. На війнах, якими я мав честь командувати, було від 19 до 22 років. Зараз вони змінили законодавство. І мають продовжити процес формування сил та надолужити втрачений час.