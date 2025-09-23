Россия хочет навязать всем «закон джунглей» — Сибига

Какая страна станет следующей, которая столкнется с провокациями России? Логика простая. Россия эскалирует ситуацию, чтобы заставить всех играть по ее правилам. Она хочет навязать всем «закон джунглей»: право сильнейшего. Наша цель противоположна. Мы должны заставить Россию играть по нашим правилам… Они называются Уставом ООН. И единственный способ защитить мир – это ответить силой и единством. Лучший способ предотвратить большую войну в Европе – это усилить поддержку Украины. Если вы поможете нам поскорее закончить эту войну с уважением к Уставу ООН, Россия не распространит ее на другие страны.