Росія хоче нав’язати всім “закон джунглів” – Сибіга

Політика 11:10   23.09.2025
Андрій Сибіга
міністр закордонних справ України
Росія хоче нав’язати всім “закон джунглів” – Сибіга Фото: Андрій Сибіга/Х

Яка країна стане наступною, яка зіткнеться з провокаціями Росії? Логіка проста. Росія ескалює ситуацію, щоб змусити всіх грати за її правилами. Вона хоче нав’язати всім “закон джунглів”: право найсильнішого. Наша мета протилежна. Ми маємо змусити Росію грати за нашими правилами… Вони називаються Статутом ООН. І єдиний спосіб захистити світ – це відповісти силою та єдністю. Найкращий спосіб запобігти великій війні в Європі – це посилити підтримку України. Якщо ви допоможете нам швидше закінчити цю війну з повагою до Статуту ООН, Росія не поширить її на інші країни.

Автор: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України
Чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ з інвалідністю, судитимуть
23.09.2025, 11:20
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Кенія розслідує факти можливого продажу своїх громадян у рабство РФ
23.09.2025, 10:45
Що відомо про евакуацію з Борової та чому людей просять виїжджати – ХОВА
23.09.2025, 09:56
Ракета, КАБ, БпЛА – що летіло на область, повідомив Синєгубов
23.09.2025, 08:59
Новини Харкова — головне 23 вересня: ситуація на фронті, палають ліси
23.09.2025, 11:32

