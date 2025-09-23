Росія хоче нав’язати всім “закон джунглів” – Сибіга
Фото: Андрій Сибіга/Х
Яка країна стане наступною, яка зіткнеться з провокаціями Росії? Логіка проста. Росія ескалює ситуацію, щоб змусити всіх грати за її правилами. Вона хоче нав’язати всім “закон джунглів”: право найсильнішого. Наша мета протилежна. Ми маємо змусити Росію грати за нашими правилами… Вони називаються Статутом ООН. І єдиний спосіб захистити світ – це відповісти силою та єдністю. Найкращий спосіб запобігти великій війні в Європі – це посилити підтримку України. Якщо ви допоможете нам швидше закінчити цю війну з повагою до Статуту ООН, Росія не поширить її на інші країни.
Популярно
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 11:10
Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України