Росія хоче нав’язати всім “закон джунглів” – Сибіга

Яка країна стане наступною, яка зіткнеться з провокаціями Росії? Логіка проста. Росія ескалює ситуацію, щоб змусити всіх грати за її правилами. Вона хоче нав’язати всім “закон джунглів”: право найсильнішого. Наша мета протилежна. Ми маємо змусити Росію грати за нашими правилами… Вони називаються Статутом ООН. І єдиний спосіб захистити світ – це відповісти силою та єдністю. Найкращий спосіб запобігти великій війні в Європі – це посилити підтримку України. Якщо ви допоможете нам швидше закінчити цю війну з повагою до Статуту ООН, Росія не поширить її на інші країни.