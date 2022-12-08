Синєгубов підтвердив “приліт” під Харковом: є постраждалий

Внаслідок ворожого удару ввечері 8 грудня постраждав мешканець Харківського району. Окупанти влучили у приватний будинок, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“На місці працюють усі профільні служби”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, що близько 21-ї години у Харкові було чутно дві серії з кількох потужних вибухів.

Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова закликає не підходити до вікон до кінця тривоги.