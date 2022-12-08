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Синєгубов підтвердив “приліт” під Харковом: є постраждалий

Події 21:18   08.12.2022
Елена Нагорная
Синєгубов підтвердив “приліт” під Харковом: є постраждалий

Внаслідок ворожого удару ввечері 8 грудня постраждав мешканець Харківського району. Окупанти влучили у приватний будинок, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“На місці працюють усі профільні служби”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, що близько 21-ї години у Харкові було чутно дві серії з кількох потужних вибухів.

Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова закликає не підходити до вікон до кінця тривоги.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 21:18;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого удару ввечері 8 грудня постраждав мешканець Харківського району. Окупанти влучили у приватний будинок, спалахнула пожежа.".