Синєгубов підтвердив “приліт” під Харковом: є постраждалий
Внаслідок ворожого удару ввечері 8 грудня постраждав мешканець Харківського району. Окупанти влучили у приватний будинок, спалахнула пожежа.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“На місці працюють усі профільні служби”, – додав Синєгубов.
Нагадаємо, що близько 21-ї години у Харкові було чутно дві серії з кількох потужних вибухів.
Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова закликає не підходити до вікон до кінця тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 21:18;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого удару ввечері 8 грудня постраждав мешканець Харківського району. Окупанти влучили у приватний будинок, спалахнула пожежа.".