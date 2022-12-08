У Харкові було чутно потужні вибухи

Увечері 8 грудня у Харківській області пролунали вибухи.

Три вибухи пролунали майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги, о 20:52. Ще три вибухи було чутно за десять хвилин.

У мережі публікується протилежна інформація – і про “прильоти”, і про роботу української ППО.

Офіційних повідомлень наразі немає.

При цьому о 20:09 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Про це він написав у Telegram .