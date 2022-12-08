У Харкові було чутно потужні вибухи
Увечері 8 грудня у Харківській області пролунали вибухи.
Три вибухи пролунали майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги, о 20:52. Ще три вибухи було чутно за десять хвилин.
У мережі публікується протилежна інформація – і про “прильоти”, і про роботу української ППО.
Офіційних повідомлень наразі немає.
При цьому о 20:09 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Про це він написав у Telegram .
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 21:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 8 грудня у Харківській області пролунали вибухи.".